Авторы «Мора» объявили о запуске новой игры в Индии

Студия Ice-Pick Lodge, ответственная за «Мор. Утопия» и продолжение «Мор (2019)», а также ностальгическое приключение «Помни…», объявила о запуске своей новой мобильной игры «Франц» на территории Индии. Посмотреть ролики о проекте можно в отдельной новости.

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Это будет демоверсия для части аудитории перед подготовкой к широкому релизу. Основной мотив ограниченного по территории запуска нацелен на получение обратной связи и предоставление лучшего опыта игрокам со всего света.

Игра будет бесплатной, но с возможностью внести взнос. Полноценный релиз «Франц» состоится в канун Хэллоуина.

Авторы называют «Франц» гибридом романа по смс и злого тамагочи. В телефоне игрока поселится потустороннее существо, о внешности и повадках которого не знают даже сами разработчики — они зависят от фантазии каждого пользователя, а поведение существа будет «кривым зеркалом».

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