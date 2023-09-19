Фил Спенсер считал перенос Starfield катастрофой для Xbox Game Pass

Из утёкших документов по делу между ФТК США и Microsoft стало известно, что глава Xbox Фил Спенсер считал перенос Starfield огромной проблемой для Xbox Game Pass.

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В электронном письме от мая 2022 года упоминается, что изменение релиза космического приключения создало «катастрофическую ситуацию» для подписки.

Тогда Спенсер отмечал, что из-за этой ситуации разрыв между AAA-релизами Xbox для подписки составит почти 16 месяцев. При этом сама Microsoft до этого открыто говорила о появлении игр подобного калибра в Game Pass.

Ещё в тот период не было чёткого понимания о датах выхода Redfall и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, что тоже усложняло положение.

Спенсер считал, что компании нужно улучшить ситуацию с планированием и объявлять более точные даты релиза.

К тому же отсутствие эксклюзивов в 2022 году было сильно заметно на фоне потока контента в 2021-м. И, как верно отметил Спенсер, подобное не ускользнуло от внимания игроков.

По словам руководителя, подобный промах компания просто «не может себе позволить». Сама ситуация тогда его сильно расстроила, но Спенсер был настроен на её решение.

В качестве своеобразной «контентной затычки» для Game Pass было предложено использовать игры партнёров — в кандидатах были LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Dying Light 2: Stay Human, City Skylines 2, Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate III, Gotham Knights, Suicide Squad: Kill The Justice League, Star Wars Jedi: Survivor и Mortal Kombat 1.

Сам Спенсер предложил добавить в Game Pass игры FromSoftware на фоне успеха Elden Ring. В частности, речь зашла про все части Dark Souls.