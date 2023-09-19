Видеокарта RTX 5090 может получить 32 ГБ видеопамяти

Авторитетные инсайдеры Panzerlied и kopite7kimi поделились возможными характеристиками GeForce RTX 5090 — предполагаемого нового флагмана видеокарт NVIDIA. По их данным, будущий чип будет куда мощнее текущей самой мощной видеокарты RTX 4090.

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Так, RTX 5090 якобы получит от 24 ГБ до 32 ГБ видеопамяти GDDR7, 192 вычислительных блока, около 24 тыс. CUDA-ядер и частоту до 2,9 ГГц в разгоне. Остальные показатели грядущего чипа всё ещё окончательно не решены. Как считают инсайдеры, NVIDIA нацелена на прирост мощности примерно в 50-–0% по сравнению с RTX 4090.

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