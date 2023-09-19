Авторы Cyberpunk 2077 посоветовали игрокам начать новое прохождение с релизом патча 2.0

Эй, чумбы! Хотя вы сможете продолжить своё прохождение в Cyberpunk 2077 с уже существующем персонажем, мы рекомендуем начать новую игру после обновления 2.0. Из-за большого количества изменений ваш общий игровой опыт значительно улучшится, если вы начнёте сначала.