Геймеры насмехаются над Mortal Kombat 1 для Switch

Издание IGN выложило геймплейный ролик Mortal Kombat 1, записанный на Nintendo Switch. Как можно увидеть, версия для Switch получилась самой слабой в плане графики и проработки моделей персонажей.

Впрочем, такой слабый графический уровень не должен удивлять, поскольку разработчики старались максимально ужать файтинг в плане картинки, чтобы он адекватно запускался на Switch.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Люди в комментариях уже отреагировали на Switch-версию различными подколами.

Эта Mortal Kombat показывает отличную графику для эпохи PS2!

Рад, что они обновляют Mortal Kombat Mobile таким потрясающим контентом.

А теперь представьте, что вы оформляете предварительный заказ ультимативного издания на Switch!

Мне жаль, но это, должно быть, тревожный звонок для Nintendo, чтобы она уже создала свою консоль следующего поколения.