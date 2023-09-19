В сети сравнили обе части игры Spider-Man

В ролике автор сравнил кадры из геймплей первой части и кадры из трейлера с геймплеем сиквела. Автор сравнил такие аспекты игр как систему отражения, полеты на паутине, катсцены, бои с врагами и другие аспекты. Стоит отметить, что между выходами обеих игр пройдёт пять лет. Первая часть вышла осенью 2018 года. А увидеть ролик со сравнением обеих игр вы можете ниже.