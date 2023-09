В PS Plus добавили 16 бесплатных игр

Sony обновила ежемесячное пополнение подписки PS Plus Extra и Deluxe (Premium). Теперь каждый владелец подписки может поиграть в NieR Replicant, Civilization 6 и ещё 14 бесплатных игр.

Среди наиболее интересных игр — Call of The Sea, расслабляющая Unpacking и West of Dead.