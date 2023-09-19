Женский персонаж оказался голым из-за бага в Dota 2

Геймер с ником Ven_James обнаружил в популярной онлайн-игре Dota 2 баг, из-за которого 3D-модель демоницы Queen of Pain лишается одежды. Об этом игрок рассказал на форуме Reddit, где также опубликовал снимок с изображением голого персонажа.

© Dota 2

Другие геймеры в комментариях на Reddit подтвердили, что для воспроизведения бага нужно выбрать в Арсенале сначала предмет Arcana, а затем надеть стандартную накидку на плечи. После этой процедуры у модели Queen of Pain полностью исчезает верхняя часть амуниции. Причиной бага является проблема с отображением устаревших предметов из набора The International 2021.

Соцсети

Поклонники Dota 2 отнеслись к данной находке с иронией.

«Единственный баг, который мне нужен», – написал пользователь с ником

Khalifaabdulla.

«Сколько нужно заплатить Valve (разработчикам Dota 2), чтобы этот баг остался?» – добавил SilverSpearhead.

Всего пост Ven_James набрал за сутки более 300 лайков и 50 комментариев.