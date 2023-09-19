Утечка раскрыла планы Bethesda

Вслед за дорожной картой с ближайшими планами Microsoft на консоли Xbox и письмом Фила Спенсера, обсуждающим идею о покупке Nintendo и Valve, в сеть утёк документ Bethesda с запланированными играми.

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Для начала стоит отметить, что в плане некоторых сроков релизов информация в документе уже устарела. К примеру, Starfield вышла 6 сентября текущего 2023 года, но в слитом документе упоминается её релиз в 2021 финансовом году. То же самое можно сказать о Redfall и ряде других проектов. The Elder Scrolls VI, судя по всему, планировали выпустить в 2024 финансовом году, но другие свежие документы, которые мы разбирали вчера, намекают на релиз игры в 2026 году или позднее.

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Но если определённые сроки в документе точно устарели, то список указанных игр всё ещё может быть в планах Bethesda.