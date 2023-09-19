Утечка раскрыла планы Bethesda на Dishonored 3 и ремастеры Oblivion и Fallout 3
Вслед за дорожной картой с ближайшими планами Microsoft на консоли Xbox и письмом Фила Спенсера, обсуждающим идею о покупке Nintendo и Valve, в сеть утёк документ Bethesda с запланированными играми.
Для начала стоит отметить, что в плане некоторых сроков релизов информация в документе уже устарела. К примеру, Starfield вышла 6 сентября текущего 2023 года, но в слитом документе упоминается её релиз в 2021 финансовом году. То же самое можно сказать о Redfall и ряде других проектов. The Elder Scrolls VI, судя по всему, планировали выпустить в 2024 финансовом году, но другие свежие документы, которые мы разбирали вчера, намекают на релиз игры в 2026 году или позднее.
Но если определённые сроки в документе точно устарели, то список указанных игр всё ещё может быть в планах Bethesda.
Мы уже знаем о разработке игры про Индиану Джонса, Indiana Jones (2024), у которой пока нет окна релиза. Кроме этого, похоже, что Bethesda запланировала новую игру Doom под названием Doom Year Zero, Dishonored 3, вторую часть Ghostwire: Tokyo, ремастеры Fallout 3 и The Elder Scrolls 4: Oblivion, два проекта под кодовыми названиями Kestrel и Platinum, а также одну игру по лицензированной IP.