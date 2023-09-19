Фил Спенсер обсуждал с Microsoft идею о покупке Nintendo и Valve

Разбор свежих слитых документов Microsoft продолжается. Теперь выяснилось, что в 2020 году в компании рассматривалась идея о покупке Nintendo и/или Valve. А также Warner Bros. Interactive. Об этом рассказал сам Фил Спенсер в одном из внутренних писем.

© Nintendo

Но если с WB на тот момент велись активные переговоры (как и с ZeniMax, которую в итоге и купили), то приобретение Nintendo или Valve оставалось на уровне мечты. Причём самой желанной, судя по всему, была Nintendo.

В своём письме Спенсер отмечал, что покупка японского гиганта стала бы особым моментом в его карьере. А ещё, по его мнению, именно Microsoft среди всех американских компаний имела бы лучший шанс на сделку с Nintendo — если бы представилась такая возможность. Спенсер также обсудил возможный сценарий с приобретением акций Nintendo, при котором появился бы шанс на слияние.