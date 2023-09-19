Появились детали новой версии Xbox Series X

Цилиндрический дизайн, поддержка Wi-Fi 6E и 2 ТБ памяти: детали новой версии Xbox Series X
Похоже, Microsoft готовится к выпуску переработанной Xbox Series X. Информация об этом появилась в документах, которые утекли в ходе суда между Microsoft и FTC.
Если верить данным, у консоли будет изменённый дизайн. Новая ревизия Xbox Series X под названием Brooklin будет выглядеть как цилиндр. По центру расположена кнопка питания и разъём USB-C.
Обновлённые консоль и геймпад
Wario64
Wario64
Из других деталей
- У консоли не будет дисковода.
- Поддержка Wi-Fi 6E.
- 2 ТБ памяти.
- Обновлённый геймпад. У него будут фишки DualSense в виде тактильной отдачи и гироскопа. Нажатие кнопок будет более тихим.
- Цена устройства такая же, как у нынешней Xbox Series X.
Согласно слитому документу, релиз обновлённой консоли запланирован на октябрь 2024 года. Анонс ожидается летом 2024-го.
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