Вышла видеокарта без проводов питания

О том, что тайванские инженеры готовят видеокарту 40-й серии без разъёма питания 12VHPWR было впервые сказано ещё летом. Теперь о ней известно больше подробностей, а приобрести можно в Китае.

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Одновременно с запуском такой видеокарты ASUS анонсирует материнскую плату TUF Gaming B760M-BTF WiFi с разъёмом GC-HPWR, через который видеокарта и будет получать достаточное питание для полноценной работы.

Потому видеокарта продаётся либо в паре с новой материнской платой, либо заодно вместе с корпусом, так как разъёмы для подключения на материнской плате вынесены на оборотную сторону для более удобного и эстетически приятного кабель-менеджмента, и не каждый корпус поддерживает установку подобного «железа».

Для продвижения нового тренда ASUS партнёрится с Thermaltake и Silverstone, которые займутся производством первых совместимых корпусов.

Asus

Новый разъём GC-HPWR является альтернативой 12VHPWR или классическому 8-пиновому, может выдерживать до 600 Вт.

Кроме того, новая видеокарта, материнская плата и корпус выполнены в бело-бирюзовом стиле в коллаборации с DIY-APE, что сразу привлекает внимание.