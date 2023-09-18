Релиз The Elder Scrolls 6 запланировали на 2026 год

Как мы помним, у Microsoft в разработке находится свыше дюжины новых игр. О некоторых из них, вроде The Elder Scrolls VI, мы уже знаем — Bethesda анонсировала продолжение культовой серии ещё в 2018 году. Судя по всему, увидеть RPG можно будет не раньше, чем в 2026 году.

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Об этом гласят документы Microsoft из очередного судебного разбирательства, касающегося сделки с Activision Blizzard, в поддержку которой подали заявления девять групп. Компания отчиталась об играх Bethesda, включая Starfield и Fallout 76. К будущим релизам как раз отнесли TES 6.

Её релиз планируют в 2026 году или позднее, однако дата названа «первоначальной». А в списке платформ указаны лишь Xbox и PC. Ранее разработчики заявляли, что хотят предоставить доступ к своим играм как можно большему числу людей.