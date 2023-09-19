Карманная консоль Asus оказалась дороже, но слабее, чем Steam Deck

Не так давно Asus представила базовую версию своей карманной игровой консоли — ROG Ally. Речь идёт о модели с процессором Ryzen Z1.

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И хоть новинка стоит дешевле своего «старшего брата» с чипом Z1 Extreme ($600 против $700), она уступает в производительности не только ему, но и главному конкуренту — Steam Deck от Valve.

Первоначально ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme поразила всех своей мощью, обходя Steam Deck. Однако базовая версия с Ryzen Z1 оказалась заметно слабее. Этот процессор имеет всего шесть ядер Zen 4 и четыре графических ядра RDNA 3, что значительно меньше, чем у Z1 Extreme.

Сравнение с Steam Deck особенно наглядно: производительность ROG Ally оставляет желать лучшего. В некоторых играх разрыв в производительности между двумя устройствами становится критичным.