В CS:GO создали самый дорогой скин на M4A1-S в истории — его оценили дороже 30 млн рублей
Китайский коллекционер косметических предметов в игре CS:GO показал уникальный скин StatTrak «M4A1-S | Поток информации», который ему удалось сделать при помощи наклеек.
И без того дорогое оружие (при том с крайне низким показателем износа — 0,00065) игрок украсил четырьмя наклейками команды Titan Esports с турнира EMS One Katowice 2014. Каждая из них стоит около 80–90 тысяч долларов.
В итоге общую стоимость такого M4A1-S оценили в $ 320 тыс. (примерно 30,9 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Трейдеры считают, что это самый дорогой скин на автомат в истории Counter-Strike.
Соцсети
Ранее аналитический сервис CSGOfloat сообщил, что количество уникальных косметических моделей оружия превысило отметку 1 млрд единиц.
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