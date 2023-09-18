В CS:GO создали самый дорогой скин на M4A1-S в истории

Китайский коллекционер косметических предметов в игре CS:GO показал уникальный скин StatTrak «M4A1-S | Поток информации», который ему удалось сделать при помощи наклеек.

И без того дорогое оружие (при том с крайне низким показателем износа — 0,00065) игрок украсил четырьмя наклейками команды Titan Esports с турнира EMS One Katowice 2014. Каждая из них стоит около 80–90 тысяч долларов.