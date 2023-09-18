Ситуация с Unity может привести к созданию новых правовых норм на рынке

Европейская федерация разработчиков игр (EGDF)выпустила заявление о ситуации с Unity, раскритиковав действия фирмы и предложив свои решения.

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Ранее Unity сообщила о вводе комиссии за установки игр, чем вызвала волну возмущения и скандалов в индустрии. Многие разработчики и вовсе призвали к бойкоту компании на фоне подобных решений. При этом сами сотрудники Unity закрыли офисы на фоне получения смертельных угроз.

EGDF тоже присоединилась к критике Unity, отметив, что такими действиями компания сильно подорвала доверие к себе.

Организация обозначила ряд проблем, которые могут возникнуть из-за комиссии Unity. К примеру, насильственное внедрение этой модели оплаты в игры, где изначально авторы могли обойтись без неё. Некоторые и вовсе могут попытаться ограничить число загрузок своих творений, чтобы обойти комиссию.

EGDF призвала к созданию мер регулирования данных вопросов на уровне Евросоюза, которые не позволят вносить внезапные изменения в контракты формата B2B (бизнес к бизнесу).

А если какие-то условия всё-таки будут добавлять, то у рынка должно быть время, чтобы отреагировать на них — не менее шести месяцев. При этом пока что все эти предложения носят рекомендательный характер, официально их ещё не рассматривали.