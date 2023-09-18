Portal 2 обзавелась фанатским VR-модом

Пользователь под ником Gistix выпустил свой VR-мод для Portal 2, который позволяет пройти всю игру в «виртуальной реальности».

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В сети уже появился ролик с VR-прохождением первых 20 минут сиквела. В описании автор видео отметил, что Gistix столкнулся с большими сложностями в процессе создания мода. Но в итоге ему удалось добраться до финишной прямой.

Сам мод можно скачать на GitHub, где присутствует и инструкция по его установке.

Ранее сценарист серии Эрик Уолпоу рассказывал, что готов поработать над триквелом серии — хотя планы Valve относительно третьей игры ему неизвестны.

Зато скоро любители творений студии увидят другой триквел — автор модификаций для Half-Life 2 под никомAncient Freeman Media представил трейлер своего нового сюжетного мода, Half-Life 3: Citadel Unleashed.

Свежая модификация продолжит историю предыдущих работ автора, включая Half-Life 2: Episode 4 — Eli и Half-Life 2: Episode 3 — The Return. Все они при этом развивают историю из Half-Life 2: Episode Two.

Точной даты релиза у новой модификации пока, правда, нет. Ожидаемая продолжительность прохождения составит 3-4 часа.