Автор Prince of Persia рассказал об отмененном продолжении

Автор Prince of Persia рассказал об отменённом продолжении сиквела
Создатель Prince of Persia Джордан Мекнер рассказал, что Ubisoft в 2019 году отменила разработку новой игры серии — это было продолжение Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame.
Об игре автор упомянул в рамках ответа на вопросы фанатов — в финале The Shadow and the Flame на экране появлялась загадочная чародейка, личность которой так до сих пор и не раскрыли.
Мекнер объяснил, что подобное решение было сделано не просто так — ведь он изначально хотел сделать «Принца» трилогией.
Однако разработку третьей части отменили — сначала это произошло в 1993 году, когда на фоне релиза Doom интерес к 2D-играм снизился. А затем история повторилась в 2019-м.
Личность чародейки автор всё равно не раскрыл, отметив, что всегда собирался сделать это через геймплей приключения, а не в посте своего блога.
Разработкой продолжения PoP2 занималась Ubisoft Montpellier, которая сейчас создаёт Prince of Persia: The Lost Crown. Мекнер как раз упоминает, что часть команды переключилась после отмены его триквела на «Корону».
Релиз The Lost Crown намечен на 18 января 2024 года для PlayStation, Xbox, Switch и PC.