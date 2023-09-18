Автор Prince of Persia рассказал об отмененном продолжении

Создатель Prince of Persia Джордан Мекнер рассказал, что Ubisoft в 2019 году отменила разработку новой игры серии — это было продолжение Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame.

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Об игре автор упомянул в рамках ответа на вопросы фанатов — в финале The Shadow and the Flame на экране появлялась загадочная чародейка, личность которой так до сих пор и не раскрыли.

Мекнер объяснил, что подобное решение было сделано не просто так — ведь он изначально хотел сделать «Принца» трилогией.

Однако разработку третьей части отменили — сначала это произошло в 1993 году, когда на фоне релиза Doom интерес к 2D-играм снизился. А затем история повторилась в 2019-м.

Личность чародейки автор всё равно не раскрыл, отметив, что всегда собирался сделать это через геймплей приключения, а не в посте своего блога.

Разработкой продолжения PoP2 занималась Ubisoft Montpellier, которая сейчас создаёт Prince of Persia: The Lost Crown. Мекнер как раз упоминает, что часть команды переключилась после отмены его триквела на «Корону».