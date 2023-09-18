Во Владивостоке завершился первый в истории турнир по фиджитал-многоборью ГТО, проходивший в рамках Восточного экономического форума при поддержке международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего», сообщили организаторы состязаний.

© Пресс-служба Федерации многоборья ГТО

На турнире встретились 4 команды по Сounter-Strike 2 в формате 5х5. Капитанами команд стали звезды киберспорта: Михаил dosia Столяров, Рустем mou Телепов, Ильнар cau Галеев и Александр obn Обновленный. В виртуальной реальности их команды соревновались в Counter-Strike 2, а в физической — выполняли упражнения многоборья ГТО.

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Организаторы отмечают, что максимально зрелищным получился финальный этап, до последнего державший болельщиков и киберспортсменов в напряжении: просто выиграть раунд в Counter-Strike было недостаточно, победа во многом зависела и от баллов, полученных за выполнения спортивных комплексов многоборья ГТО.

В финале лучший результат продемонстрировала команда Рустема mou Телепова, переигравшая оппонентов из команды Александра obn Обновленного.

По словам Рустема mou Телепова и его соперника по финалу Александра obn Обновленного, в последние годы они довольно серьезно подходят к занятиям физической культурой.

«Сейчас все мировые звезды киберспорта ходят в зал и занимаются спортом, поскольку у них тоже возникают проблемы, когда они долго сидят за экраном компьютера. Нам нужно соединить два этих мира — физический и киберспортивный, чтобы сбалансировать нагрузку», — рассказал Александр obn Обновленный.

Михаил dosia Столяров, чья команда заняла третье место, считает, что чем правильнее тренируешься, тем ближе к победе в киберспорте.

«В свое время я забросил тренировки по фехтованию, когда в мою жизнь пришел Counter-Strike. Но сейчас, оглядываясь назад, задумываюсь, почему я не занимался спортом, когда начинал играть? Есть мысли изменить себя, ведь чем подготовленнее тело, тем лучше ты будешь играть», — отметил он.