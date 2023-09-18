В России нашли легкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1

В России нашли лёгкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1
В России после известий о блокировке серверов Mortal Kombat 1 искали лёгкие способы всё-таки сыграть в новинку: мы уже рассказывали про использование VPN, однако теперь энтузиасты нашли более изящный и простой способ — смену DNS. Об этом рассказали в сообществе «Мир PlayStation».
При подключении к интернету нужно лишь вручную ввести данные DNS, а именно:
- Первичный сервер: 176.99.11.77
- Вторичный сервер: 80.78.247.254.
Как найти настройки DNS на PS5
- Настройки -> Сеть -> Настройки -> Установить соединение. Там при настройке выбрать «настроить DNS вручную».
Как найти настройки DNS на ПК
- Параметры/Панель задач -> Сеть и Интернет -> Дополнительные сетевые параметры -> [выбрать активное подключение] -> Посмотреть дополнительные свойства -> Назначение DNS-сервера -> Изменить.
Как найти настройки DNS на Xbox Series
- Настройки -> Сеть -> Сетевые настройки -> Расширенные настройки сети -> Настройки DNS.
Как найти настройки DNS на Nintendo Switch
- Настройки системы -> Интернет-настройки -> [Выберите нужный WiFi] -> Изменить настройки -> Настройки DNS.
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