В России нашли легкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1

В России после известий о блокировке серверов Mortal Kombat 1 искали лёгкие способы всё-таки сыграть в новинку: мы уже рассказывали про использование VPN, однако теперь энтузиасты нашли более изящный и простой способ — смену DNS. Об этом рассказали в сообществе «Мир PlayStation».