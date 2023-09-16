В новом трейлере Marvel's Spider-Man 2 могли показать еще одного злодея

В новом трейлере грядущей Marvel’s Spider-Man 2 могли показать еще одного злодея. В неназванном персонаже преданные фанаты студии узнали Мистерио. Мистерио являлся одним из заклятых врагов Человека-паука на протяжении почти 60 лет. Первый комикс с участием злодея вышел в 1962-м. Сильной стороной антагониста является создание максимально реалистичных иллюзий.

© Marvel’s Spider-Man 2

Наибольшую популярность Мистерио приобрел вместе с выходом фильма «Человек-паук: Вдали от дома», в котором его сыграл известный актер Джейк Джилленхол.

В трейлере Marvel’s Spider-Man 2 появился персонаж, образ которого схож с версией Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола.