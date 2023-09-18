Unity извинилась за несуразную политику по введению комиссии на игры

«Мы вас услышали. Приносим извинения за путаницу и беспокойство, вызванные политикой взимания платы, о которой мы объявили во вторник. Мы слушаем, разговариваем с членами нашей команды, сообществом, клиентами и партнёрами и будем вносить изменения в политику. Мы поделимся обновлениями через пару дней».