Появился первый тизер MechWarrior 5: Clans

Piranha Games поделилась дебютным роликом MechWarrior 5: Clans . Шутер пожалует на PC, консоли Sony и Microsoft (какие именно, авторы не уточняют) в 2024 году.

В MechWarrior 5: Clans студия Piranha Games вернется к теме вторжения Кланов во Внутреннюю Сферу (MechWarrior 2). Боевые действия покажут от лица Клана Дымчатого Ягуара. В сюжетной кампании вы посетите много разных планет.