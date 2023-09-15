Что нужно знать про обновление 4.1 для Genshin Impact

В пятницу, 15 сентября студия HoYoverse провела традиционную трансляцию, посвящённую скорому выходу новой версии игры Genshin Impact.

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Патч 4.1 для Genshin Impact выйдет 29 сентября и добавит в актуальный клиент новую область на карте и продолжение основного сюжета, а также играбельных персонажей Нёвилетта и Ризли.

Видео доступно на YouTube-канале Slo-Bunny. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новая локация

Обновление 4.1 добавит в игру новую часть карты для исследований — область в рамках региона Фонтейна, введённого в 4.0.

Среди прочего, в Genshin Impact появится крепость Меропид и исследовательский институт, разрушенный в результате катастрофы.

HoYoverse

Новые персонажи

В Genshin Impact добавят двух новых играбельных героев, анонсированных ранее.

Ризли — граф крепости Меропид, ранее не появлявшийся в игре. Владеет оружием-катализатором и силой стихии крио (лёд), редкость — пять звёзд.

— граф крепости Меропид, ранее не появлявшийся в игре. Владеет оружием-катализатором и силой стихии крио (лёд), редкость — пять звёзд. Нёвилетт — главную судья Фонтейна, знакомый игрокам по сюжету 4.0. Также пятизвёздочный каталист, но атакует гидро (водой), ориентируется на заряженные атаки.

HoYoverse

Баннеры патча 4.1 в Genshin Impact

Как и обычно, четыре молитвы с уникальными персонажами будут разделены по времени. Каждый баннер содержит одного пятизвёздочного персонажа.

С релиза 4.1 (29 сентября) и примерно до 18 октября — Нёвилетт и Ху Тао;

Примерно с 19 октября и до релиза патча 4.2 (8 ноября) — Ризли и Венти.

Кроме того, будут доступны баннера оружия, в которых появится новые катализаторы, актуальные для новых персонажей.

HoYoverse

Новые квесты и задания

Патч 4.1 продолжит основной сюжет Genshin Impact — два новых акта кампании расскажут о крепости-тюрьме, которой управляет Ризли, и тайнах главного судьи Фонтейна Нёвилетта.

Оба новых персонажа, Ризли и Нёвилетт, также получат отдельные задания легенд — квесты, полностью посвящённые истории этих героев.

HoYoverse

Кроме того, в версии 4.1 будут действовать временные события. Главный ивент будет посвящён поэтическому приключению вместе с Венти и Ху Тао. По ходу патча станут доступны менее важные игровые режимы:

ивент с Кли и мини-играми в Мондштадте;

боевой режим со сражениями;

ивент под водой в Фонтейне;

двойные награды за артерии земли.

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Кроме того, в честь третьего дня рождения Genshin Impact в патче 4.1 будет доступен логин-ивент с наградами: 1 600 примогемов, 10 попыток открыть баннер, генератор пузырей и питомец-осьминог.

А уже сейчас игроки смогут забрать награды за три промокода, показанные в ходе трансляции.

HoYoverse