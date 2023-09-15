Как обойти бан России в Mortal Kombat 1

Сегодня стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, который для игроков из России обернулся неприятностью — издатель игры не допускает жителей РФ на серверы, из-за чего многие онлайн-функции недоступны.

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Подобная проблема возникала во всех новых играх WB Games после ухода из России: MultiVersus, Gotham Knights и Hogwarts Legacy. При попытке подключиться возникает ошибка «Произошла ошибка при подключении к серверу Mortal Kombat 1».

Несмотря на это, пользователи уже нашли обходные пути. При игре на ПК достаточно включить VPN, но вот для геймеров на PS5 всё гораздо сложнее. Один из вариантов — раздать сеть с вашего компьютера на консоль.

Пошаговая инструкция Включите VPN на ПК Нажмите «Пуск», «Параметры», «Панель управления», «Сеть и Интернет», «Центр управления сетями и общим доступом», находите подключение с названием VPN, кликаете «Свойства» и ставите галочку на пункте «Разрешить другим пользователям Сети использовать подключение к Интернету данного компьютера» В Параметрах Windows найдите вкладку «Сеть и Интернет» и включите «Мобильный хот-спот» Появится новое подключение с названием и паролем, а затем включите его на PS5 В «Сетевые устройства», где ставили галочку ранее, выберите ту локальную сеть, которая появилась при раздаче Интернета с ПК на PS5 Нажмите «ОК»