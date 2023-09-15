Final Fantasy VII: Rebirth обзавелась датой релиза

На State of Play представили новый трейлер Final Fantasy VII Rebirth и огласили дату релиза — 29 февраля на PS5 (причём физическое издание будет доступно на двух дисках).

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Ещё в свежем ролике продолжения Final Fantasy VII Remake продемонстрировали ряд сюжетных сцен и показали различные геймплейные механики.

Причём речь идёт не только про битвы с красочными монстрами, но ещё и полёты, несколько видов гонок и так далее.

Заодно авторы показали и коллекционное издание новинки, куда входит статуэтка, артбук, саундтрек, стилбук и внутриигровые бонусы.

Square Enix