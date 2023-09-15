Final Fantasy VII: Rebirth обзавелась датой релиза

Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года
На State of Play представили новый трейлер Final Fantasy VII Rebirth и огласили дату релиза — 29 февраля на PS5 (причём физическое издание будет доступно на двух дисках).
Ещё в свежем ролике продолжения Final Fantasy VII Remake продемонстрировали ряд сюжетных сцен и показали различные геймплейные механики.
Причём речь идёт не только про битвы с красочными монстрами, но ещё и полёты, несколько видов гонок и так далее.
Заодно авторы показали и коллекционное издание новинки, куда входит статуэтка, артбук, саундтрек, стилбук и внутриигровые бонусы.
Square Enix
Судя по видео, игра будет эксклюзивом PS5 до конца весны — в ролике упоминают 29 мая. Вероятно, позже FF7: Rebirth выйдет и на PC.