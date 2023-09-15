Продажи Immortals of Aveum привели к увольнению почти 50% разработчиков

Продажи Immortals of Aveum привели к увольнению почти 50% сотрудников Ascendant
В прошлом месяце состоялся релиз магического шутера Immortals of Aveum. Журналисты оценили сражения, но предсказали скорый уход на скидки, а пиковый онлайн в первые часы после релиза не смог превзойти и 570 человек. Как оказалось, провальные показатели привели к увольнению почти половины сотрудников Ascendant Studios.
Сперва об этом сообщили несколько разработчиков. По их словам, плохие продажи Immortals of Aveum привели к увольнению около 40 человек — именно финансовый успех дебютной игры был необходим для поддержания студии. Позднее высказался и глава Ascendant Брет Роббинс.
Он рассказал, что ему пришлось принять тяжёлое решение и уволить около 45% сотрудников. Он поблагодарил всех за неоценимый вклад в игру и пообещал поддерживать бывших разработчиков всеми возможными способами, включая рекомендации другим студиям. Кроме того, Брет сказал, что гордится Ascendant.
«Я так горжусь тем, чего добилась наша независимая команда разработчиков с Immortals of Aveum. Вместе мы создали новую крупнобюджетную студию, новую франшизу на основе новых технологий, в эпоху нашей индустрии, когда такое встречается чрезвычайно редко. Мы вложили свою страсть в Immortals, не забывая при этом о своих сердцах. Студия будет продолжать работать в том же духе, поскольку мы поддерживаем разработку этой игры и нашей франшизы Immortals, продвигаясь вперёд с будущими обновлениями и идеями», — поделился Роббинс
Вероятно, к плохим продажам Immortals of Aveum могли привести высокие системные требования. Магический шутер доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.