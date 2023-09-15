Продажи Immortals of Aveum привели к увольнению почти 50% разработчиков

«Я так горжусь тем, чего добилась наша независимая команда разработчиков с Immortals of Aveum. Вместе мы создали новую крупнобюджетную студию, новую франшизу на основе новых технологий, в эпоху нашей индустрии, когда такое встречается чрезвычайно редко. Мы вложили свою страсть в Immortals, не забывая при этом о своих сердцах. Студия будет продолжать работать в том же духе, поскольку мы поддерживаем разработку этой игры и нашей франшизы Immortals, продвигаясь вперёд с будущими обновлениями и идеями», — поделился Роббинс