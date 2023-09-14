Valve отказалась от проведения профессионального сезона Dota Pro Circuit

Единственная официальная лига удерживала сцену железной хваткой в течение всего года. Организаторы турниров были заняты не поиском новшеств, а выполнением наших правил. Все силы уходили не на конкуренцию за зрителей и игроков, не на создание интересных и изобретательных турниров, а на выполнение длинного списка жёстких требований Valve.