В Mortal Kombat 1 блокируют всех игроков из России

Только-только стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, который для игроков из России обернулся неприятностью — издатель игры не допускает жителей РФ на серверы, из-за чего недоступно множество функций.

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При попытке подключиться, которая длится около минуты, возникает ошибка «Произошла ошибка при подключении к серверу Mortal Kombat 1». Подобная ошибка возникала во всех новых играх WB Games после ухода из России: MultiVersus, Gotham Knights и даже Hogwarts Legacy.

Чемпионат.com

Как показала проверка «Чемпионата», без VPN подключиться к серверам действительно не получается, а с включенным VPN такой проблемы уже не возникает — подключение происходит быстро.