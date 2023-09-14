Названа дата выхода обновления 2.0 для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела новый стрим, посвящённый дополнению Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Авторы сфокусировались на изменениях будущего расширения и назвали дату релиза апдейта 2.0 — 21 сентября. Он будет доступен всем обладателям Cyberpunk 2077 на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

В обновлении 2.0 разработчики переработают боевую систему и систему полиции, улучшат механику киберимплантов, добавят возможность стрелять и вести ближний бой в транспортном средстве, а также многое другое.