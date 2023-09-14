Анонсированы ремастеры трёх классических частей Tomb Raider

Релиз коллекции состоится 14 февраля 2024 года на ПК, Nintendo Switch, PS4 и PS5. В PlayStation Store и Steam уже даже появились страницы сборника.

Предзаказы на Tomb Raider I-III Remastered откроются сегодня. Ремастеры игр получат улучшенную графику и возможность переключения на оригинальную. Также коллекция будет включать в себя по одному дополнению для каждой части: Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.