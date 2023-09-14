Rust 2 раскрыли посреди нового скандала

Вчера, 13 сентября, Unity объявила об обновлении своей бизнес-модели. Теперь компания намерена брать комиссию с разработчиков за каждую установку их игр.

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Основная суть заключается в том, что после того, как разработчики проектов на движке Unity заработают на них определённую сумму и достигнут планки количества установок, то их обяжут платить комиссию за каждую последующую установку.

После заявления на Unity с критикой обрушились многие разработчики. К примеру, одним из них стал Гарри Ньюман, создатель Garry's Mod и основатель студии Facepunch.

По его словам, представители Unity ни с кем из разработчиков не советовались и просто поставили всех перед фактом. Ньюман очень жалеет, за все 10 лет не уделил внимания созданию собственного движка. Помимо этого, руководитель Facepunch косвенно подтвердил работу над Rust 2.

Давайте не будем повторять ту же ошибку, Rust 2 точно не будет игрой на Unity.