На русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor собрали нужную сумму
Студия GamesVoice объявила, что собрала на русскую озвучку Star Wars Jedi: Survivor необходимую сумму — 1,8 млн рублей. Краудфандинговая кампания началась ещё в апреле. За это время пожертвования успели сделать 3998 человек.
Также GamesVoice заявила, что в скором времени выпустит второй дневник разработки. Его посвятят двум актрисам, которые вернулись к своим ролям из первой части.
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Electronic Arts/GamesVoice.
Мы продолжаем записывать сцены из основного сюжета и ключевых персонажей в целом. Также сейчас в монтаже второй дневник, посвящённый двум актрисам, которые вернулись к своим ролям из первой части!
Star Wars Jedi: Survivor доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Позднее разработчики выпустят тайтл на PS4 и Xbox One.