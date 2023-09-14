Спидраннеры нашли множество трюков в Starfield для скоростного прохождения
Фанаты Starfield отличились не только созданием интересных модификаций, но и своим стремлением пройти космическую RPG, рассчитанную на десятки часов, как можно быстрее. Одному из спидраннеров не потребовалось и трёх часов для достижения концовки. Достичь такой скорости удаётся благодаря различным лазейкам.
Их стараются обнаружить до того, как в сообществе спидраннеров откроется таблица рекордов по скоростному прохождению — это случится 20 сентября. Первым шагом к быстрому получению концовки стало выяснение того, что необходимо сделать для прохождения квестов без багов. Как оказалось, Bethesda сделала множество случайных точек появления необходимых для сюжета предметов, что для спидраннеров будет большой преградой.
После того, как сообщество выстроило базовый маршрут для достижения концовки, энтузиасты начали выискивать баги и ошибки, позволяющие завершить прохождение как можно быстрее.
«Я просто забавлялся от третьего лица, потому что заметил, что анимация удара на самом деле перемещает вашего персонажа. Это был мой первый намек на то, что [вид от третьего лица] может быть интересным. Я просто нажимал наугад кнопки, прыгал и бил кулаками. В какой-то момент во время всего этого эпизода мне показалось, что мой персонаж телепортировался, но это был просто прыжок на огромное расстояние в пределах одного кадра», — объяснил спидраннер Micrologist
Игрок обнаружил, что прыжок с оружием ближнего боя и блокировка вражеских атак позволяет «проскочить» вперёд на значительное расстояние. Позднее выяснилось, что сочетание быстрого сохранения, режима фотосъемки и идеального попадания в кадр позволяет преодолеть некоторые стены и попасть в важные зоны, находящиеся за пределами досягаемости.
Спидраннеры продолжают работать над обнаружением других трюков. Некоторые из них позволяют быстрее перемещаться, а другие помогут пропустить важные сюжетные моменты и перейти к более поздним квестам.