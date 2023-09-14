Спидраннеры нашли множество трюков в Starfield для скоростного прохождения

«Я просто забавлялся от третьего лица, потому что заметил, что анимация удара на самом деле перемещает вашего персонажа. Это был мой первый намек на то, что [вид от третьего лица] может быть интересным. Я просто нажимал наугад кнопки, прыгал и бил кулаками. В какой-то момент во время всего этого эпизода мне показалось, что мой персонаж телепортировался, но это был просто прыжок на огромное расстояние в пределах одного кадра», — объяснил спидраннер Micrologist