Авторы Rust заявили о нежелании делать сиквел на движке Unity
Ранее стало известно, что с января 2024 года авторы игр на движке Unity будут вынуждены платить комиссию за каждую установку их проекта. Разъяснения компании ещё больше разозлили разработчиков, к числу которых присоединилась и Facepunch, ответственная за симулятор выживания Rust.
Гарри Ньюман, глава студии и создатель Garry’s Mod, заявил, что авторы Unity не предупреждали об изменениях и ни с кем не обсуждали новые правила.
«Мне больно, потому что мы на это [новые правила] не соглашались. Мы использовали этот движок, потому что вы платите вперёд, а затем выпускаете свой продукт. Нам не говорили, что это произойдёт. Нас не предупредили. С нами не советовались. […] Мы потратили 10 лет на создание Rust на движке Unity. Мы платили им каждый год. А теперь они изменили правила», — пожаловался Ньюман
Гарри нелестно высказался о компании Unity и заявил, что доверие к ней пропало. Он также поделился, что для Rust 2 определённо не будет использоваться движок первой части.
«У нас было 10 лет, чтобы создать свой собственный движок, но мы этого так и не сделали. Я уверен, что многие игровые компании сегодня чувствуют то же самое. […] Давайте больше не повторим ту же ошибку, Rust 2 определённо не будет игрой для Unity», — заявил глава Facepunch