Авторы Rust заявили о нежелании делать сиквел на движке Unity

«Мне больно, потому что мы на это [новые правила] не соглашались. Мы использовали этот движок, потому что вы платите вперёд, а затем выпускаете свой продукт. Нам не говорили, что это произойдёт. Нас не предупредили. С нами не советовались. […] Мы потратили 10 лет на создание Rust на движке Unity. Мы платили им каждый год. А теперь они изменили правила», — пожаловался Ньюман