Актриса озвучки Overwatch раскритиковала косплей Ангела от Эмбер Херд

В середине сентября автор биографической книги об Илоне Маске и писатель Уолтер Айзексон рассказал, что миллиардер попросил свою возлюбленную Эмбер Хёрд перевоплотиться в Ангела — одного из самых популярных персонажей Overwatch. Впоследствии предприниматель подтвердил эту информацию, опубликовав девушку в образе в своём «Ттвиттере».

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Косплей Эмбер Хёрд уже прокомментировала Люси Пол, актриса озвучки Ангела в игре Blizzard. Она заявила, что видит в образе девушки «производственные дефекты», и сравнила их с автомобилями Tesla, которые производит компания Илона Маска. Чтобы не быть голословной, Пол опубликовала собственный косплей на персонажа в образе хэллоуинского скина.

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