Состоялся полноценный релиз гонки The Crew Motorfest на PC и консолях

На PC, PlayStation и Xbox состоялся полноценный релиз The Crew Motorfest — гоночной игры Ubisoft, предлагающей игрокам посетить фестиваль автолюбителей. Ранний доступ к игре был доступен с 11 сентября — тогда же компания рассказала о некоторых новинках первого сезона, включая событие «Американская поп-культура».

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Для тех, кто хочет ознакомиться с гоночной игрой, имеется специальная пробная версия. Она доступна до 17 сентября на всех платформах, предоставляя возможность сыграть 5 часов и перенести достигнутый прогресс в полную версию.

А энтузиасты продемонстрировали, как The Crew Motorfest показывает себя в официальном бенчмарке в разрешении 4К на PC с процессором AMD Ryzen 9, 32 ГБ оперативной памяти и с различными видеокартами, включая Radeon RX 7900XTX и GeForce RTX 4090.

Игра не поддерживает FSR, DLSS или XeSS для достраивания кадров. В целом гонка не произвела впечатление с графической точки зрения, но зато стабильно работает и не требует высокой производительности процессора.