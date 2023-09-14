Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли системные требования игры
Авторы Mortal Kombat 1 незадолго до выхода игры в раннем доступе опубликовали ее системные требования для ПК, а также запустили предзагрузку файтинга на всех платформах.
Представленная информация не удивила геймеров, так как полностью оправдала их ожидания. Примечательно, что MK1 потребует всего 8 ГБ оперативной памяти как на минимальных, так и на рекомедуемых требованиях.
NetherRealm Studios
Патч первого дня для Mortal Kombat 1 выйдет 14 сентября в 17:30 по мск. Владельцы премиальных изданий получат доступ к игре в 20:00 по мск, а полноценный релиз MK1 состоится 19 сентября.