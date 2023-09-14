Авторы Mortal Kombat 1 раскрыли системные требования игры

Авторы Mortal Kombat 1 незадолго до выхода игры в раннем доступе опубликовали ее системные требования для ПК, а также запустили предзагрузку файтинга на всех платформах.

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Представленная информация не удивила геймеров, так как полностью оправдала их ожидания. Примечательно, что MK1 потребует всего 8 ГБ оперативной памяти как на минимальных, так и на рекомедуемых требованиях.

NetherRealm Studios