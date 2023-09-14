Разъяснения Unity о комиссии за установку еще больше разозлили разработчиков

Изменения в бизнес-модели движка Unity продолжают вызывать волны возмущения в игровой индустрии.

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Ранее стало известно, что с января 2024 года авторы игр, созданных на движке Unity, будут вынуждены платить комиссию за каждую установку собственного творения.

Представители Unity попытались объяснить, что новые условия не затронут 90% разработчиков, упомянув про необходимые условия для запуска комиссии (не менее 200 тысяч долларов заработка за год и не менее 200 тысяч установок).

Кроме того, условия не касаются отдельных демо и браузерных игр. Не будут брать комиссию и за повторную установку той или иной новинки (правда, про разные устройства не уточнили).

Но объяснения не помогли — к голосам авторов, призывающих отменить новую политику, присоединяются новые участники. К примеру, авторы Slay the Spire, которые работают над новой игрой на Unity.

Они, как и другие пользователи, обратили внимание, что Unity без оповещений удалила свой репозиторий с Github, который позволял отслеживать изменения в лицензиях игр. Кроме того, фирма изменила пункт в условиях предоставления услуг, который позволял избежать изменений лицензии в будущем.

Многих пользователей просто взбесили подобные ходы на фоне заявлений Unity про «открытость» и тому подобное — некоторые авторы начали удалять Unity, тогда как другие игроки предложили разобраться с компанией в суде.