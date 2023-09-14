Модели бойцов Mortal Kombat 1 сравнили с Mortal Kombat 11

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, автор которого сравнил модели бойцов из Mortal Kombat 11 с бойцами из Mortal Kombat 1. Сравнение можно увидеть наглядно — на скриншотах ниже.

Можно заметить, что в Mortal Kombat 1 некоторые персонажи получили менее качественные и реалистичные модели, чем в Mortal Kombat 11. Особенно сильно это заметно на коже: у героев из прошлой части она не кажется пластилиновой.