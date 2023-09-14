Модели бойцов Mortal Kombat 1 сравнили с Mortal Kombat 11
На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, автор которого сравнил модели бойцов из Mortal Kombat 11 с бойцами из Mortal Kombat 1. Сравнение можно увидеть наглядно — на скриншотах ниже.
Можно заметить, что в Mortal Kombat 1 некоторые персонажи получили менее качественные и реалистичные модели, чем в Mortal Kombat 11. Особенно сильно это заметно на коже: у героев из прошлой части она не кажется пластилиновой.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits.
Mortal Kombat 1 — новая часть франшизы, которая выступит её мягким перезапуском. Одной из фишек новой части станет наличие камео-бойцов.
Релиз игры состоится 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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