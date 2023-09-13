Sony анонсировала новую трансляцию State of Play с показом игр для PlayStation

Sony анонсировала очередную презентацию State of Play, которую компания проведёт уже 15 сентября в 00:00 мск. Сколько именно продлится шоу, неизвестно. Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube, Twitch и даже TikTok.

На грядущем State of Play компания покажет уже анонсированные игры: речь идёт как об инди-проектах, так и о крупных игр от сторонних студий. Судя по всему, на ней не стоит ждать новый большой показ «Человека-паука 2» и других внутренних игр компании, однако некие сюрпризы всё ещё возможны.