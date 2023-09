Учёные использовали Age of Empires 2 для воссоздания баталий между муравьями

Учёные использовали конструктор сценариев стратегии Age of Empires 2 для создания научной статьи, чтобы проиллюстрировать влияние сложности ландшафта в войне между муравьями. Блогер Spirit Of The Law опубликовал видео с наглядной демонстрацией результатов исследования.

Видео доступно на YouTube-канале Spirit Of The Law. Права на видео принадлежат Spirit Of The Law/Ensemble Studios.