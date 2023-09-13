«Одна из лучших игр 2023 года» — критики высоко оценили экшен Lies of P
Сегодня, 13 сентября, журналисты опубликовали превью соулслайка Lies of P. Критики высоко оценили игру за красивую графику, увлекательный сюжет и динамичные бои. Сейчас на агрегаторе OpenCritic у тайтла 83 балла из 100.
Среди недостатков некоторые рецензенты отметили медленный старт, а также однообразие врагов и уровней. Отмечается, что игра отлично подойдёт как ветеранам жанра, так и новичкам.
Из обзора IGN (8/10)
Может быть, Lies of P и не слишком далеко ушла от своего идейного вдохновителя, однако выполнена очень даже хорошо.
Оценки других СМИ:
- God is a Geek — 10/10
- TheSixthAxis — 9/10
- Gamefa — 9/10
- Checkpoint Gaming — 9/10
- XboxEra — 9,5/10
- Sirus Gaming — 8,9/10
- Gamer Guides — 8/10
- Wccftech — 8/10
Релиз Lies of P состоится 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Со старта тайтл появится в Game Pass. Разработка игры велась на движке Unreal Engine 4.
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