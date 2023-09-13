Российская игра по Warhammer 40,000 обзавелась датой релиза

Разработчики олдскульной ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader из российской студии Owlcat Games опубликовали новый трейлер игры. Из него стало известно, что релиз тайтла состоится уже 7 декабря 2023 года. При этом игра выйдет не только на ПК, но и на PS5 с Xbox Series — ранее о релизе на консолях не сообщалось.