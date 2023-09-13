В Mortal Kombat 1 на старте не будет кроссплея между платформами

До релиза Mortal Kombat 1 остаются считанные дни. В связи с этим разработчики игры из NetherRealm поспешили рассказать, что на выходе в файтинге не будет кроссплея между платформами.

Команда активно работает над функцией, однако полноценно добавить её в Mortal Kombat 1 сможет только запуска. Точная дата и сроки пока не раскрываются.

Напомним, Mortal Kombat 1 выступит перезапуском франшизы и представит новый сюжет со знакомыми и свежими персонажами. Ещё одним нововведением станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника.