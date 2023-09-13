Resident Evil Village на iPhone 15 Pro получила «потрясающую» графику

Вчера Apple провела свою презентацию, где показала новые модели iPhone 15 и ряд игр, которые будут портированы на устройства компании. Как оказалось, от них не стоит ждать высокой производительности.

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Например, Resident Evil Village будет работать при 30 кадрах в секунду на iPhone 15 Pro, однако ознакомившиеся с портом игроки отметили, что графика выглядела «потрясающе». Информации о разрешении игры нет.

Также стало известно, что Resident Evil Village, ремейк Resident Evil 4 (2023), Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage будут «универсальными» покупками. При их покупке на iPhone также возможен запуск на iPad, а в случае RE Village и Death Stranding ещё и на Mac. Но есть нюанс: версии iOS, которые являются эксклюзивными для iPhone 15 Pro, работают только на iPad или Mac, оснащённых Apple Silicon (чипом M1 или новее).