На форуме War Thunder появился реальный гайд по использованию боевого самолета

Форум War Thunder уже не первый раз удивляет пользователей мировой паутины. Неоднократно на нём происходили утечки засекреченных документов, вроде руководства пользования по самолёту НАТО Eurofighter Typhoon DA7. Ситуация повторилась вновь, но уже с другой моделью.

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В этот раз пользователь поделился страницами из якобы руководства по полёту на боевом самолёте Lockheed F-117 Nighthawk. В 2008 году модель была полностью снята с вооружения США из-за замены на более актуальную технику.

В документе содержалась информация о расположении датчиков, углах обстрела, характеристиках двигателя и многом другом. Некоторые пользователи указали, что информация на самом деле не является секретной, однако модераторы форума удалили всю ветку обсуждений.