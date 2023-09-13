СМИ рассказали о внутренних проблемах Square Enix

Портал Bloomberg опубликовал материал о внутренних проблемах компании Square Enix, чья рыночная стоимость снизилась почти на 2 млрд долларов с релиза Final Fantasy XVI.

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Подобные проблемы якобы беспокоят инвесторов, поскольку продажи той же FF16 оказались ниже ожиданий. На фоне снижения прибыли и стоимости акций один из долгосрочных инвесторов вообще урезал свои доли в Square Enix.

Некоторые называют источником проблем отсутствие должного контроля качества внутри компании — в результате этого на рынок выпустили ряд неудачных игр вроде «Мстителей» или Forspoken.

Это отражается и на мобильном секторе, где проекты выпускают в ускоренном темпе, а следом закрывают их уже через год — как Bravely Default: Brilliant Lights или Echoes of Mana.

Источники в фирме отмечают, что вина за подобные проблемы чаще всего лежит на продюсерах, которые получают практически полный контроль над проектом. У команды авторов часто не хватает структуры или нужной документации, а цели проекта могут резко меняться.

При этом некоторые аналитики не уверены, что недавно назначенный исполнительный директор Такаши Кирю сможет исправить ситуацию. Руководитель собирался сократить число небольших игр, сфокусировав внимание фирмы на проектах с внушительным бюджетом.