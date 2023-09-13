В России появятся новые маркировки для консольных игр
В России объявили о запуске Р.А.Д.И. Аббревиатура расшифровывается как Русская Ассоциация Дистрибьютеров и Импортёров Видеоигр. У организации уже есть полноценный сайт.
Это новая компания Яши Хаддажи, бывшего главы российского подразделения Nintendo. Среди партнёров ассоциации — DNS, «Бука», «Ачивка», Gamebuy, GamePark и другие ритейлеры.
Задача Р.А.Д.И. — улучшить положение консольного рынка в России, а одной из особенностей деятельности станет появление новых маркировок. На них будет указываться не только возраст, но и наличие локализации — озвучки или текста. По первому взгляду выглядит удобно.
Р.А.Д.И.
Логотип компании
Р.А.Д.И.
Также на сайте можно прочитать информацию о возрастном рейтинге, игровых ограничителях и многом другом.
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