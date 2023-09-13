Starfield теперь будет лучше работать на картах Nvidia

Nvidia выпустила свежий драйвер (Game Ready Driver 537.34), который улучшает работу Starfield.

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Драйвер позволяет использовать технологию Resizable Bar, которая помогает с производительностью космического приключения. Правда, речь идёт только про поддержку видеокарт серии RTX 30 и 40. Прирост быстродействия составляет порядка 5%.

Ещё драйвер добавляет опцию оптимизированных настроек для Starfield. Её же получили Armored Core VI: Fires of Rubicon, Immortals of Aveum, The Texas Chain Saw Massacre и Wayfinder.