Starfield теперь будет лучше работать на картах Nvidia серии RTX 30 и 40
Nvidia выпустила свежий драйвер (Game Ready Driver 537.34), который улучшает работу Starfield.
Драйвер позволяет использовать технологию Resizable Bar, которая помогает с производительностью космического приключения. Правда, речь идёт только про поддержку видеокарт серии RTX 30 и 40. Прирост быстродействия составляет порядка 5%.
Ещё драйвер добавляет опцию оптимизированных настроек для Starfield. Её же получили Armored Core VI: Fires of Rubicon, Immortals of Aveum, The Texas Chain Saw Massacre и Wayfinder.
Кроме того, драйвер сразу появится в релизных версиях Lies of P и Mortal Kombat 1. На картах серии RTX 40 в тестах первой игры частота кадров в 4K при максимальных настройках возрастала в 1,9 раза.